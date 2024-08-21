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Модернизацию кадровых центров Псковской области проверил замглавы Роструда

Проверку модернизации кадровых центров Псковской области провели заместитель главы Федеральной службы занятости Ян Талбацкий и директор «ВНИИ труда» Минтруда РФ Андрей Репников в ходе рабочего визита в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Делегация Роструда совместно с коллегами из областного центра занятости населения и комитета по труду и занятости побывали на площадках в Печорском муниципальном округе, Палкинском, Островском, Порховском районах, а также в Молодежном кадровом центре.

На площадках они осмотрели ход ремонтных работ. Комплексная модернизация кадровых центров проходит в рамках президентского нацпроекта «Демография». В настоящее время работы ведутся во всех подразделениях: там проводят перепланировку функциональных зон и приводят интерьер учреждений к единому фирменному стилю «Работа России». Замруководителя Роструда Ян Талбацкий отметил, что главное в этом процессе не дизайн и эргономика помещения, а комплексные изменения в подходе к работе учреждения.

«Оцениваем ход модернизации положительно. Считаем, что коллеги смогут достойно завершить год, выполнить все намеченное, деньги будут потрачены с толком. Жители области в следующем году получат обновленную инфраструктуру и комфортные удобные условия пребывания в центрах занятости, а самое главное — новые услуги и сервисы, которые позволят им быстрее трудоустраиваться на работу, а работодателям — находить подходящих работников. Это будет способствовать социально-экономическому развитию Псковской области, чтобы здесь люди находили занятие по душе, оставались, жили и были счастливы на этой благодатной Псковской земле», — сказал Ян Талбацкий по итогам осмотра площадок.

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Напомним, модернизация кадровых центров в регионе затрагивает 27 объектов. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 184 миллионов рублей.