Общество

Замруководителя Роструда Ян Талбацкий посетит кадровые центры в Псковской области

В Псковскую область приехал заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий. Об этом сообщает Telegram-канал Псковского областного центра занятости населения.

Видео: Telegram-канал Псковского областного центра занятости населения

В плане визита - посещение кадровых центров «Работа России» в Печорах, Палкино, Острове, Порхове и Пскове.

Ранее сообщалось, что в кадровом центре «Работа России» 22 августа состоится ярмарка трудоустройства, на которой будет предложено более 260 вакансий по различным направлениям.