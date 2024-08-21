Общество

Выбирать альтернативные маршруты просят россиян из-за увеличения пассажиропотока на границе в Невельском округе

В связи с окончанием сезона отпусков и летних каникул, а также проведением праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Псковской области, отмечается увеличение пассажиропотока на российско-белорусской границе в стационарном контрольном пункте в районе деревни Лобок Невельского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В целях сокращения времени ожидания при пересечении российско-белорусской границы Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендует гражданам России и Белоруссии заранее планировать маршрут движения и выбирать альтернативные пути следования через стационарные контрольные пункты, расположенные в районах деревень Долосцы (Юховичи) и Байдаково (Кострово) Себежского района.

Грузоперевозчики из числа граждан России и Белоруссии также могут пересекать российско-белорусскую границу в стационарных контрольных пунктах в деревнях Долосцы (Юховичи) и Лобок (Езерище).