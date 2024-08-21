Общество

«PRO-ПРАВО»: Как продать долю в квартире? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «PRO-ПРАВО», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 августа.

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Псковской области, руководитель комитета по правовому просвещению АППО, член Ассоциации юристов России, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, член Общественной палаты города Пскова Анна Соколова в этот раз предложила поговорить о том, как продать долю в квартире.