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Общество

Почти 1 400 пар развелись в Псковской области за полгода

30.08.2024 17:54|ПсковКомментариев: 0

Количество разводов в Псковской области за январь-июнь снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате. 

За период январь-июнь 2024 года зафиксировали 1373 разводов, при этом за аналогичный период 2023 года было зафиксировано 1422 случаев развода. Браков в 2024 году также заключили меньше - 1474 раз, в 2023 году брак заключили 1507 раз. 

Ранее и. о. начальника управления Минюста России по Псковской области Нина Жидок отметила, что уменьшение числа разводов может быть связано с уменьшением количества заключенных браков.

Теги: #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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