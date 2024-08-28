Общество

Почти 1 400 пар развелись в Псковской области за полгода

Количество разводов в Псковской области за январь-июнь снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

За период январь-июнь 2024 года зафиксировали 1373 разводов, при этом за аналогичный период 2023 года было зафиксировано 1422 случаев развода. Браков в 2024 году также заключили меньше - 1474 раз, в 2023 году брак заключили 1507 раз.

Ранее и. о. начальника управления Минюста России по Псковской области Нина Жидок отметила, что уменьшение числа разводов может быть связано с уменьшением количества заключенных браков.