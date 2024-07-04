Общество

Свыше 1300 разводов зафиксировали в Псковской области за полгода

Количество разводов в Псковской области в первой половине 2024 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила и. о. начальника управления Минюста России по Псковской области Нина Жидок в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Если говорить о разводах, то в этом году разводов 1373 за первое полугодие. В прошлом году было 2 172», - рассказала Нина Жидок.

Также исполняющая обязанности начальника управления отметила, что уменьшение числа разводов может быть связано с уменьшением количества заключенных браков. В 2023 года брак регистрировали в два раза чаще.