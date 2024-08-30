Общество

Свыше 40 начинающих специалистов начинают учебных год в школах Пскова

В Пскове прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. В этом году впервые за парты сядут более 2 тысяч 700 детей, а 43 начинающих специалиста проведут свои первые занятия. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Дорогие дети! Пусть каждый урок станет для вас шагом к успеху, а каждый экзамен — возможностью проявить свои таланты и способности. Желаю вам настойчивости в учебе, интересных проектов и настоящей школьной дружбы. Вперед к новым знаниям!» - обратился к школьникам Борис Елкин.

Подробнее о том, как Псков встретил новый учебный год, — в фоторепортаже ПЛН.