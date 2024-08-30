Общество

Минюст по личному заявлению исключил из реестра иностранных агентов 71 человека

Минюст исключил из реестра иностранных агентов 209 человек, в том числе 71 - по личному заявлению лица-иноагента. Это почти 25% от общего количества иностранных агентов, внесенных в соответствующий реестр.

Как отметил министр юстиции Константин Чуйченко, процедура исключения лица из реестра иностранных агентов простая и разумная. Для этого необходимо установить факт прекращения деятельности по совокупности признаков иноагента. Процедуру может инициировать как сам иностранный агент, так и Минюст.

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При этом все 9 псковских иноагентов остаются в реестре Минюста. Некоторые их них безуспешно пытались избавиться от статуса через суд, минуя процедуру Минюста, о которой говорит К. Чуйченко.

Как заявил Псковской Ленте Новостей псковский муниципальный депутат от партии «Яблоко» Николай Кузьмин*, выйти из списка иностранных агентов не так-то просто, хотя он также заинтересован в освобождении от статуса иноагента: «Да, я очень хочу воспользоваться этой возможностью, наверное, в течение полугода. Имеется в виду полгода с момента майского указа, по которому можно попытаться выйти из иноагентов, а потом, если не удастся, а это скорее всего не удастся, то воспользуюсь ещё».

По словам Николая Кузьмина*, освободиться от статуса иноагента непросто. «Это очень сложно. Потому что раньше, если человек получал деньги, а потом прекращал их получать, то была возможность выйти из списка иноагентов, а сейчас туда включают без иностранного финансирования, это политический заказ, поэтому человек там остается на долгие годы, только если не прекратит полностью свою политическую деятельность и любые высказывания», - заявил депутат.

*включен в РФ в реестр иностранных агентов