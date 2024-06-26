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Минюст исключил из реестра иностранных агентов 209 человек

Из реестра иноагентов на сегодняшний день исключено 209 человек, это 25% от включенных ранее лиц, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

«На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре. Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо», - сказал Константин Чуйченко на коллегии Минюста.

По его словам, ведется мониторинг юридических фактов деятельности иноагентов и обстоятельств фактической утраты признаков иностранного агента, пишет РИА Новости. На данный момент порядка 10 иностранных агентов проходят такую процедуру.

При этом все 9 псковских иноагентов остаются в реестре Минюста. Некоторые их них безуспешно пытались избавиться от статуса через суд, минуя процедуру Минюста, о которой говорит Константин Чуйченко.