Общество

В Острове закроют Цепные мосты из-за съёмок фильма «Супер ангел»

Цепные мосты будут закрыты для передвижения пешеходов из-за съёмок фильма «Супер ангел» в Острове с 4 по 10 сентября. Об этом сообщила администрация города Острова в своём сообществе ВКонтакте.

Мосты будут закрыты для пешеходов ежедневно с 19:00 до 5:00 часов утра. Также на время съёмок, по мере наполняемости общественного транспорта, будет организовываться маршрут движения автобуса с площади К.И.Назаровой до улицы Калинина (на Крестах).

Напомним, что фильме примут участие такие известные актёры, как А. Самойленко, В. Сычёв, М. Миронова и И. Охлобыстин.