Общество

Огромные очереди студентов образовываются в центре Пскова. ВИДЕО

Огромные очереди студентов образовываются в центре Пскова. Как сообщается в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», студенты ПсковГУ не могут попасть в вуз, поскольку им нужно прошить электронные пропуски.

Прошить пропуск студентам могут в здании общежития на улице Карла Маркса, 1, из-за чего там образовываются огромные очереди из желающих попасть в университет.

«Электронные пропуска не работают, у первокурсников не прошиты пропуски, очереди часовые, закрываются на час раньше рабочего времени. Чтобы попасть в институт, либо надо оставлять паспортные данные, и то это в лучшем случае, либо надо звонить преподавателю, чтобы он пропустил, и не волнует тот факт, что начало учебного года и студент не знает номера преподавателя. По студенческому не пускают. Это ненормально», - отметил автор видео.