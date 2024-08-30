Общество

Армен Мнацаканян: Вина в задержке срока ремонта школ в Пскове – комплексная

Городская власть и депутаты должны сделать выводы из ситуации с задержкой ремонта в псковских школах, чтобы не допустить такого в будущем. Об этом заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вина в задержке срока ремонта школ в Пскове – комплексная. Контроль, в том числе и депутатский, должен тоже быть комплексным. Не просто прийти в школу, чтобы показаться, а потом мы узнаем о том, что к концу августа школа не готова. Можно винить подрядчика, но я считаю, что это упущение и местной власти, и депутатского, и родительского контроля. Сейчас нужно сделать соответствующие выводы и наладить работу», – сказал Армен Мнацаканян.

Он уточнил, что если подрядчик не делал работу вовремя, – контрольные функции должны были усилить все органы. Армен Мнацаканян привел пример оперативного взаимодействия депутатов с местными властями во время капитального ремонта Пустошкинской школы.

«Еще полтора месяца назад глава района поднимал проблемы в процессе ремонта. Я координатор партийного проекта капитального ремонта школ, у меня тоже требуют информацию. И я всем говорил, что готов присоединиться к осмотру школы №23, так, чтобы там был и глава города, и депутаты округа, чтобы посмотреть и уладить проблемы. Мы понимаем, что проблемы с подрядчиками, действительно, иногда есть. Даже хороший подрядчик иногда может не успеть все сделать вовремя. Школу отремонтируют, но всем нашим структурам необходимо сделать правильные выводы, чтобы такого больше не повторялось», – добавил Армен Мнацаканян.

Напомним, три школы в Псковской области, находящиеся на капитальном ремонте, не приняли детей 1 сентября. Обучение организовано в других учреждениях.