Общество

Учащиеся школы №23 в Пскове начнут учебный год в соседних учреждениях

Три школы в Псковской области, находящиеся на капитальном ремонте, не примут детей 1 сентября. Обучение будет организовано в других учреждениях. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Подрядчики не успели закончить ремонты в школах №2 и №23 в городе Пскове и ремонт школы в Пустошке. Детей распределят по другим учреждениям. Ориентировочно, очное обучение в таком формате будет продолжаться до 1 октября.

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Ранее планировалось, что школа №23 встретит учеников 2 сентября, а ремонтные работы в ней будут продолжаться.

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Ранее сообщалось, что четыре сельские малокомплектные школы в Псковской области в этом учебном году не откроют свои двери, поскольку в населенных пунктах не осталось учеников.