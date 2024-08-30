Общество

В Псковскую область поступило почти 80 тысяч доз вакцин от гриппа

Вакцина от гриппа уже доставлена в Псковскую область, готовность к прививочной кампании — высокая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

В этом году заменен один компонент для варианта гриппа A H3N2. Антигены вирусов гриппа А(H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними. В рамках поставок за счет средств федерального бюджета в Псковскую область уже поступило 78 160 доз вакцин. Это «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

В этом году необходимо привить до 60% совокупного населения региона и не менее 75% от численности лиц из групп риска. Сотрудники управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области уже прошли вакцинацию от гриппа.

«Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости!» - подчеркнули специалисты.

Получить дополнительную информацию по вопросам вакцинации, ПЦР-тестирования и другим направлениям можно в Едином консультационном центре Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. С 2024 года консультирование граждан возможно не только «по звонку», но и с помощью текстовых консультаций. Обращения обрабатывают на русском, английском, китайском языках в круглосуточном режиме и без выходных дней.