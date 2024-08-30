Общество

Осенью от гриппа в Псковской области планируют привить почти 350 тысяч человек

В Псковской области 2 сентября началась кампания по вакцинации от гриппа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

В осенний период этого года планируется привить почти 350 тысяч человек, в том числе 70 тысяч детей. В Псковскую область уже поступила первая партия вакцины, которая позволит провакцинировать почти 50 тысяч детей.

В регион поступили три вида вакцины отечественного производства для разных категорий граждан: Флю-М, Ультрикс Квадри, Совигрипп. Поступившие препараты уже распределены между всеми медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь.

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На территории области работает четыре лаборатории, осуществляющие ПЦР-диагностику ОРВИ, гриппа и COVID-19.

В медицинских организациях создан запас диагностических экспресс-тестов для проведения исследований на грипп и COVID-19 методом ИХА.

В регионе функционируют три амбулаторных центра компьютерной томографии: на базе Псковского и Великолукского подразделений Псковской областной инфекционной клинической больницы, Псковской городской поликлиники. В районных и межрайонных больницах обеспечена возможность ранней диагностики внебольничных пневмоний с рентгенологическим и лабораторным подтверждением.

Обеспечена систематическая подготовка медицинских работников по вопросам профилактики и оказания медицинской помощи населению при гриппе, ОРВИ, COVID-19, внебольничных пневмониях с использованием соответствующих клинических рекомендаций.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту прописки.