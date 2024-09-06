Общество

Автором «Тотального диктанта» 2025 года станет Марина Москвина

Автором текста «Тотального диктанта» 2025 года станет писательница Марина Москвина, заявили в ходе онлайн-марафона акции. Москвина - финалист премии «Ясная Поляна», лауреат международного почетного диплома Андерсена.

«Я необыкновенно благодарна команде "Тотального диктанта", что вы предоставили мне возможность разговаривать с целым населением русскоязычным этой планеты», - сказала Москвина.

Уточняется, что «Тотальный диктант» пройдет по всей России и за рубежом 5 апреля 2025 года. В День грамотности, 8 сентября, начнется выбор столицы акции.

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В прошлом году столицей «Тотального диктанта» был выбран Томск, а автором текста «Дорогой дневник» стала писательница Анна Матвеева, пишет РИА Новости.

«Тотальный диктант» – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель состоит в том, чтобы показать, как важно быть грамотным для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

«Тотальный диктант» - это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.