Общество

«Великолукский мясокомбинат» продает торговые помещения в СЗФО

«Великолукский мясокомбинат» продает торговые помещения в Северо-Западном федеральном округе. Объявления разместили на торговой площадке Avito.

Например, продавец из Старой Руссы продает точку за 4 миллиона 950 тысяч рублей и предлагает «хороший торг при встрече». Также отмечает, что рассмотрит обмен на квартиру в Санкт-Петербурге.

Напомним, «Великолукский свиноводческий комплекс» получил разрешение поставлять продукцию в Китай. Право на экспорт свинины в Поднебесную получили всего три российских предприятия.