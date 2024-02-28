Экономика

Свинину из Великих Лук начнут поставлять на экспорт в Китай

«Великолукский свиноводческий комплекс» начнет поставлять продукцию в Китай. Право на экспорт свинины в Поднебесную получили всего три российских предприятия, сообщает Россельхознадзор.

Фото: «Великолукский свиноводческий комплекс» / «ВКонтакте»

Россельхознадзор и главное таможенное управление КНР провели первичную аттестацию по требованиям страны. Предприятия, прошедшие аттестацию, выборочно были представлены к инспекции со стороны китайских специалистов. В декабре был организован визит в Россию представителей ГТУ КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины.

Три компании прошли инспекцию, их заявки были одобрены китайской стороной в системе регистрации CIFER. По информации Telegram-канала «Агрономика», право на экспорт свинины в Китай получили агропромышленный холдинг «Мираторг», группа компаний «Русагро» и ООО «Великолукский свиноводческий комплекс».

Предприятиям разрешили экспорт свиноводческой продукции из России в Китай с 28 февраля 2024 года. К поставкам будут допущены товары, выработанные после даты регистрации.