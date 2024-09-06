Общество

Экологически чистую продукцию представили на конкурсе «Ветеранское подворье» в Дедовичах

Экологически чистую продукцию и всевозможные поделки представили 40 участников на смотре-конкурсе «Ветеранское подворье-2024», который проходит 11 сентября в Дедовичах. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов.

Фото: глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева / Telegram

«Мероприятие проходит в 13-й раз в каждом из районов. Поэтому это уже можно назвать традицией. Наша задача - мобилизовать людей для того, чтобы они выращивали экологически чистую продукцию, чтобы делали поделки, чтобы люди видели человеческий труд. Поэтому мы и собираемся здесь. Раньше это было региональное мероприятие, теперь оно уже межрегиональное, потому что у нас здесь Ленинградская область, Кингисеппский район, а на будущий год должны приехать белорусы, значит наше мероприятие станет международным. Эта задача поставлена губернатором Михаилом Ведерниковым, чтобы поднять статус мероприятия. Мы это сделаем», - Николай Груздов.

Фото: глава Дновского района Михаил Шауркин / Telegram

Сейчас на выставке представлены 40 участников, это больше 100 человек. Номинаций восемь, также есть приз зрительских симпатий.

«Всё хорошо, всё проходит чудесно, все на большом подъеме, сегодня Дедовичи любуются поделками и продуктами. Вход исключительно свободный. Мы находимся напротив администрации», - пригласил псковичей и гостей региона на конкурс Николай Груздов.

Напомним, смотр-выставка «Ветеранское подворье» проводится ежегодно в районах Псковской области.