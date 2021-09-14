Общество

Определены победители областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2021»

Определены победители областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2021». Финал десятого юбилейного конкурса прошел в Локне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На площадке перед районным культурно-досуговым центром собрались участники из 23 муниципальных образований области со своими группами поддержки, а также почетные гости праздника: губернатор Михаил Ведерников, спикер регионального парламента Александр Котов, председатель областного совета ветеранов Николай Груздов, председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, глава Локнянского района Нина Степанова.

Открывая мероприятие, губернатор поблагодарил организаторов и участников традиционного областного смотра-конкурса за теплый прием. «Я рад, что, несмотря на вызовы коронавирусной инфекции, несмотря на насыщенную повестку и сложные графики – вы видите, что в последнее время Псковскую область посещают высокие гости, завтра будет еще визит вице-премьера, и это позволяет нам решать многие вопросы и пользоваться поддержкой федерального центра – мы с вами находим возможность встречаться в этом замечательном формате. К людям, которые работают на земле, мы относимся с большим уважением», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что конкурс «Ветеранское подворье» позволяет сохранять и передавать традиции, делиться опытом и талантами, и заверил, что администрация региона всегда будет поддерживать это начинание ветеранов.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов поприветствовал финалистов от лица депутатского корпуса регионального парламента: «Очень здорово, что после перерыва в прошлом году, мы вновь вернулись к очной форме проведения этого мероприятия, потому что, когда мы проводили этот конкурс в режиме видеоконференцсвязи без живого общения, все-таки это было не то».

Александр Котов рассказал, что до финальной части конкурса присутствовал на подведении итогов районных этапов, и каждый раз это были приятные впечатления. «Я всегда с восхищением смотрю, какие трудолюбивые у нас люди, особенно ветераны. Трудно, казалось бы, удивить какими-то результатами сельскохозяйственного труда, но глядя на выращенную вами продукцию, мы каждый раз находим чему порадоваться», - сказал спикер. Александр Котов поблагодарил ветеранов за труд, энергию и пример, который они подают молодежи и людям, живущим рядом.

От принимающей стороны на официальном открытии областного смотра-конкурса выступила глава Локнянского района. Нина Степанова назвала ветеранов «великими уважаемыми тружениками». «Сельскохозяйственный труд никогда не был легким, это тяжелая работа. Но не зря говорят, что земля – кормилица, и тот, кто поистине любит землю и относится к ней по-хозяйски, тот получает результаты», - сказала руководитель муниципалитета. Нина Степанова поблагодарила губернатора за внимание к ветеранам, а также отметила особую роль в организации конкурса «Ветеранское подворье» областного совета ветеранов и его председателя Николая Груздова.

Сам Николай Груздов во время торжественного открытия обошелся без официальных речей, просто пригласив губернатора, спикера и других членов конкурсной комиссии посмотреть на экспозицию и определить лучших из лучших.

Участникам «Ветеранского подворья-2021» было чем удивить гостей: районные команды представили сделанные своими руками фигуры из овощей и фруктов, букеты осенних цветов, соленья, пироги, мед, цукаты из тыквы, домашнее вино и «спотыкач», сало, копчености, колбасы, сыры, десятки сортов винограда.

Конкурсанты из каждого муниципалитета вместе с представителями местных советов ветеранов рассказали Михаилу Ведерников и Александру Котову, что выращивают на своих приусадебных участках и какие заготовки делают на зиму. «Нужно работать и в этом находить удовольствие», - озвучила общий настрой ветеранов одна из финалисток областного смотра-конкурса. Заместитель директора дновского музейно-выставочного центра Сергей Егоров подарил гостям книги местных писателей и фольклористов.

Отдельно ветераны поблагодарили областные власти за возможность вновь увидеться всем вместе и пообщаться – подобных встреч не было полтора года, и все очень соскучились.

Губернатор, в свою очередь, пообещал участникам «Ветеранского подворья» дополнительную поддержку. К следующему году для каждого муниципалитета будет изготовлен большой стол с красивым навесом от дождя, на котором можно будет удобно представить выращенный урожай, а для района, принимающего финал областного смотра-конкурса, из регионального бюджета выделят финансирование на организацию мероприятия.

«Вы большие молодцы, - обратился к ветеранам, подытоживая общение, Михаил Ведерников. – У меня поднялось настроение, желаю, чтобы и у вас оно было хорошим. Здоровья, удачи, успехов, интересного общения, обмена опытом. И, конечно, договариваемся обязательно очно встретиться в следующем году».

Согласно правилам конкурса, победителей выбрали в шести номинациях: «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший садовый участок», «Лучший цветовод», «Лучший уголок отдыха», «Лучший в животноводстве и полеводстве», «Лучший в декоративно-прикладном творчестве». Общим голосованием был определён обладатель зрительских симпатий.

Напомним, организатором смотра-конкурса «Ветеранское подворье» выступает Псковский областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов совместно с областным Собранием депутатов и областным комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.