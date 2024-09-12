Общество

Росмолодежь возглавил экс-руководитель «Движения первых»

Стало известно, кто занял пост руководителя Федерального агентства по делам молодёжи. Он оставался вакантным после того, как ровно месяц назад кресло главы Росмолодежи «по семейным обстоятельствам» покинула Ксения Разуваева, занимавшая эту должность на протяжении трех лет. Ее сменщиком на посту стал Григорий Гуров, теперь уже бывший председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи («Движение первых»). Об этом сам Гуров сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе, объединённые единой миссией, мы с нуля создавали Движение Первых и новые возможности для ребят. С сегодняшнего дня я перехожу в Федеральное агентство по делам молодёжи. Но мы с вами остаёмся вместе. Команды «Движения первых» и Росмолодёжи уже давно работают плечом к плечу над общими целями и задачами. Вместе с нами на благо поколения трудятся Минпросвещения и Минобрнауки. Впереди большая совместная работа по реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». И мы продолжим жить единой миссией!» - заверил подписчиков Григорий Гуров.

Григорий Гуров с местными добровольцами во время приезда в Псков в июле прошлого года.

Он поблагодарил участников движения, педагогов, наставников, родителей и коллег со всей страны, а также представил своего преемника. Им стал Артур Орлов.

«Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы в России были созданы и работали все условия и механизмы для роста и развития патриотичного, пассионарного, проактивного молодого человека! - отрекомендовал коллегу новый руководитель Росмолодежи. - Артур – участник специальной военной операции, Герой России, талантливый наставник, отец двух замечательных дочек, настоящий пример героизма и патриотизма для каждого из нас. Артур, удачи! Были и остаёмся одной командой!»