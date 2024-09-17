Общество

Сельскохозяйственные ярмарки проходят в районах Псковской области

Сельскохозяйственные ярмарки проходят в нескольких муниципалитетах Псковской области сегодня, 21 сентября.

Ярмарки организованы в Стругокрасненском муниципальном округе, Пушкиногорском и Дновском районах.

На ярмарках представлена продукция местных фермеров и представителей сельхозпредприятий из соседних районов. Аграрии презентуют жителям и гостям муниципалитетов мясную и рыбную продукцию, хлебные и кондитерские изделия, товары птицеводства и пчеловодства, свежие и консервированные овощи, фрукты и ягоды, а также саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников в большом ассортименте.

Завтра, 22 сентября, пройдет ярмарка в Палкинском районе.