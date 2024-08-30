Общество

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут осенью в Псковской области

Опубликован график проведения сельскохозяйственных ярмарок в муниципальных образованиях Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Пустошкинском, Псковском, Пушкиногорском, Дедовичском, Палкинском, Гдовском, Себежском районах и Дновском, Порховском, Пыталовском, Красногородском, Стругокрасненском, Новоржевском, Невельском муниципальных округах ярмарки пройдут в сентябре.

В Островском, Новосокольническом районах и Плюсском, Опочецком, Печорском муниципальных округах ярмарки будут организованы в октябре.

На ярмарках будет представлена продукция местных фермеров и представителей сельхозпредприятий из соседних районов. Аграрии презентуют жителям и гостям муниципалитетов мясную и рыбную продукцию, хлебные и кондитерские изделия, товары птицеводства и пчеловодства, свежие и консервированные овощи, фрукты и ягоды, а также саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников в большом ассортименте.