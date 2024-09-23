Общество

Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала

Журналистка, теле- и радиоведущая Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала.

В компании Собчак вблизи нового пешеходного моста через реку Пскову был замечен зампред Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг*.

«Когда Ксения и ее журналисты подготовят материал, он будет опубликован для всеобщего сведения. У всех будет возможность увидеть тот материал, который Ксения Собчак и ее команда подготовили в Пскове», - рассказал Лев Шлосберг* в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Напомним, детство Ксении Собчак проходило не только в Ленинграде, но и в Плюсском районе Псковской области, а именно в деревне Остров. Там будущая журналистка проводила каждое лето.

«Ксения выросла на молоке козы Вербы в деревне Остров Плюсского района на реке Плюсса. Ведь я каждое лето привозила сопливого питерского ребенка сюда на козье молоко. И здесь она на щуках из Плюссы и на козьем молоке, и на чернике совершенно замечательной выросла. Она помнит до сих пор, как здесь бывала», - говорила мать Ксении Собчак Людмила Нарусова

Напомним, ранее Ксения Собчак отдыхала в Псковской области с семьей

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*внесён Минюстом в список иностранных агентов