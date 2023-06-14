Общество

Ксения Собчак вместе с семьей провела выходные в Псковской области

Российская журналистка, теле- и радиоведущая Ксения Собчак вместе с семьей провела выходные в Псковской области. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Фото здесь и далее: Ксения Собчак

«Провели с семьей прекрасные длинные выходные в Изборске и Псково-Печерском монастыре», - отметила она.

«Какие красивые и тихие места», - добавила Ксения Собчак.

Напомним, муж Ксении Собчак - известный театральный деятель Константин Богомолов.

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