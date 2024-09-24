Общество

МРОТ с начала 2025 года вырастет на 16,5% — Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в начале 2025 года составит 22 440 рублей.

«Необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей», - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.

Он отметил, что «с начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более, чем на 16,5%, составит 22 440 рублей», пишет ТАСС.

Напомним, с 1 января 2024 года после проведенной индексации МРОТ составляет 19 242 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что размер минимальной заработной платы (МРОТ) в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей.