Экономика

Президент призвал к 2030 году увеличить МРОТ в России до 35 тысяч рублей

Размер минимальной заработной платы (МРОТ) в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей, заявил президент страны Владимир Путин.

Фото: пресс-служба Кремля

«С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальные размеры оплаты труда. Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 тысяч до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое - до 35 тысяч», - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

Он отметил, что это, безусловно, отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики, пишет РИА Новости.