К форуму работающей молодежи начали готовиться в Псковской области

К традиционному форуму работающей молодежи начали готовиться в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.
Фото: Псковский облсовпроф
В малом зале Дома профсоюзов в Пскове состоялось заседание Молодежного совета Псковского облсовпрофа. Председатель Молодежного совета Светлана Артемьева обсудила с участниками итоги регионального и окружного этапов конкурса «Молодой профсоюзный лидер-2024», а также в рамках заседания ввели новых членов совета в состав и наметили планы по работе Молодежного совета до конца года.
На заседании присутствовал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. В своем выступлении он акцентировал внимание на важных вопросах, которые накануне были рассмотрены на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в рамках проведения Всемирного дня действий «За достойный труд!».
Также Игорь Иванов объявил о старте подготовки к традиционному форуму работающей молодежи Псковской области.
В конце заседания активистам Молодежного совета облсовпрофа вручили благодарственные письма за активную работу в профсоюзах.