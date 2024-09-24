Общество

К форуму работающей молодежи начали готовиться в Псковской области

К традиционному форуму работающей молодежи начали готовиться в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

В малом зале Дома профсоюзов в Пскове состоялось заседание Молодежного совета Псковского облсовпрофа. Председатель Молодежного совета Светлана Артемьева обсудила с участниками итоги регионального и окружного этапов конкурса «Молодой профсоюзный лидер-2024», а также в рамках заседания ввели новых членов совета в состав и наметили планы по работе Молодежного совета до конца года.

На заседании присутствовал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. В своем выступлении он акцентировал внимание на важных вопросах, которые накануне были рассмотрены на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в рамках проведения Всемирного дня действий «За достойный труд!».

Также Игорь Иванов объявил о старте подготовки к традиционному форуму работающей молодежи Псковской области.

«Сегодня молодежь профсоюзов активна, креативна. Это успешные люди, знающие своё дело, стремящиеся развиваться, впитывать информацию. Сегодня в нашем регионе создана хорошая база для реализации молодежной политики профсоюзов. Поэтому нашим главным принципом работы является то, что молодежь — это не только будущее профсоюза, но и его успешное настоящее», — сказал Игорь Иванов.

В конце заседания активистам Молодежного совета облсовпрофа вручили благодарственные письма за активную работу в профсоюзах.