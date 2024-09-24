Общество

Подростковая преступность в Псковской области снизилась на 40%

В Псковской области сократилось количество подростковых правонарушений. Такая информация прозвучала на расширенном заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

По итогам 8 месяцев текущего года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось более чем на 40%. При этом вдвое снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. На 25% сократилось количество подростков, стоящих на профилактическом учете в ПДН территориальных органов МВД.

Вера Емельянова отметила, что такой результат достигнут за счет целого комплекса профилактических мероприятий, реализуемых в Псковской области.

Представители профильных комитетов и региональных ведомств доложили о конкретных мерах, реализующихся на местах с целью снижения подростковой преступности. Так, в этом году в целях профилактики правонарушений среди подростков организована работа нескольких профильных смен. в которых приняли участие порядка 200 детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики. Целый ряд мероприятий, реализуемый в учебных организациях и учреждениях оздоровления, посвящен популяризации здорового образа жизни и профилактике табакокурения, вейпинга, употребления спиртных напитков и наркотиков. Соответствующая работа проводится как с несовершеннолетними, так и с их семьями.

Отдельное внимание в работе с трудным подростками уделено их профориентации. Участниками анкетирования, тематических уроков, игры, тренингов, экскурсий и выставок в рамках акции Областной службы занятости «Карьера» стали около 6 тысяч школьников и более 2 тысяч студентов. Трудоустроено в этом году порядка 1,7 тысячи подростков, из них около тысячи человек — в период летних каникул.

По итогам заседания первый заместитель губернатора области заявила о необходимости усилить информирование граждан в муниципалитетах о возможности внеурочной занятости детей в спортивных секциях и творческих кружках. Кроме того, важно продолжать активную работу по профилактике вредных привычек и тунеядства среди несовершеннолетних, а также улучшить взаимодействие с семьями, в которых воспитываются трудные подростки.

В рамках заседания также были подведены итоги областного конкурса «Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав». Первого места удостоена комиссия ПДН города Пскова. Вера Емельянова особо отметила активную позицию муниципалитета в профилактической работе с несовершеннолетними и их семьями.

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На второй строчке конкурсного рейтинга — комиссия ПДН Опочецкого муниципального округа, замыкает тройку лидеров комиссия Струго-Красненского МО.