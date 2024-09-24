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Общество

Комиссия Пскова по делам несовершеннолетних признана лучшей в области

25.09.2024 18:24|ПсковКомментариев: 0

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пскова заняла первое место в областном конкурсе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель комиссии Алексей Несмашный.

Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе было отобрано несколько участников из различных муниципалитетов, в том числе из Пскова. На очном этапе участники представляли доклады и презентации в зале заседаний правительства Псковской области.

«В рамках второго этапа оценивался опыт работы, эффективность, те практики, которые применяются на территории муниципалитета по профилактике. Прежде всего, по раннему выявлению неблагополучия, по работе с несовершеннолетними и с семьями, где присутствуют те или иные проблемы и оказываются содействие и помощь», - рассказал Алексей Несмашный.

Комиссия по делам несовершеннолетних города Пскова заняла первое место, набрав максимальный балл.

В рамках заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних 25 сентября состоялось награждение победителей. Псковской комиссии вручили диплом из рук первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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