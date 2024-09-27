Общество

Валентину Курбатову 29 сентября исполнилось бы 85 лет

Литературному критику, литературоведу, прозаику, поэту, Валентину Курбатову исполнилось бы 85 лет 29 сентября.

Валентин Курбатов (29 сентября 1939 – 6 марта 2021) – литературный критик, литературовед, прозаик, поэт, лауреат Государственной премии РФ; член жюри литературной премии «Ясная Поляна», член Союза писателей РФ, член Общественной палаты РФ, член Президентского Совета по культуре. Курбатов – автор 24 книг о творчестве писателей и художников, более 60 предисловий к изданиям произведений российских литераторов, критиков, художников и фотографов, более 500 статей по проблемам литературоведения, искусствоведения, философии, религии. Труды Курбатова – путь для современного читателя к Пушкину, Астафьеву, Распутину, Гейченко; Пришвину и многим другим.

Валентин Курбатов – лауреат почти двух десятков престижных литературных премий. В 2012 и 2019 годах – победитель конкурса «Псковская книга», итоги которого подводятся на книжном форуме «Русский Запад». В течение многих лет Валентин Курбатов был другом Псковской областной универсальной научной библиотеки, принимал участие в мероприятиях и акциях по продвижению чтения; передал в дар библиотеке около 3000 книг.

Эти книги, а также личные вещи писателя и дары его друзей и коллег (фотографии, картины и многое другое) можно увидеть в кабинете Курбатова – мемориальном библиотечном пространстве, которое открылось в сентябре 2021 года в рамках I чтений памяти Курбатова.