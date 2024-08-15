Культура

Обширную программу к 85-летию Валентина Курбатова подготовили в Псковской области

Приуроченные к 85-летию писателя, критика Валентина Курбатова мероприятия пройдут в Псковской области в конце сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

Фото здесь и далее: Вячеслав Орехов

Площадками юбилейных мероприятий станут библиотеки региона, а также электронные ресурсы Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова.

26 сентября после литии на могиле Валентина Курбатова в областной библиотеке откроется выставка фотографий из личного архива Георгия Василевича - друга критика, директора «Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника Александра Пушкина "Михайловское“», заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Затем состоится торжественная церемония вручения I Региональной литературной премии памяти Валентина Курбатова. Премия учреждена в память о писателе с целью поиска и поощрения талантливых авторов. Учредителем премии выступает комитет по культуре Псковской области. Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста и общечеловеческие нравственно-патриотические ценности.

26 сентября в 15.00 пройдет ежегодная региональная просветительская акция для всех желающих «Диктант "Бегущая строка"». Каждый год отрывок для диктовки выбирается из разных произведений Валентина Курбатова; в этом году участникам акции будет представлен фрагмент из дневниковой прозы Русского Златоуста. Площадка проведения акции в библиотеке имени Курбатова – Региональный центр Президентской библиотеки имени Ельцина (2 этаж). Добавим, диктант пройдет на базе библиотек Псковской области. Принять участие в диктанте «Бегущая строка» могут все желающие. О готовности участвовать нужно предварительно сообщить по e-mail: kabinetkurbatova@pskovlib.ru. После диктанта участники акции приглашаются на экскурсию по кабинету Курбатова.

27 сентября, на портале «Кабинет Курбатова» будет опубликован сентябрьский выпуск ретроспективного проекта «Курбатов в номер». Кроме прочего, в новом выпуске будет представлен малоизвестный текст Курбатова, опубликованный в день рождения тогда ещё будущего критика и журналиста – 29 сентября 1964 года в газете «Молодой ленинец».

Выпуски проекта «Курбатов в номер» публикуются ежемесячно с января по декабрь текущего года. С их помощью все желающие могут познакомиться с ранними публикациями Валентина Курбатова в популярной комсомольской газете. Именно с этих текстов началось оттачивание Курбатовым своего литературного мастерства, изучение общественной и культурной жизни страны. Архив газеты «Молодой ленинец» хранится в отделе краеведческой литературы. Кроме того, тексты Валентина Курбатова можно изучить в электронной полнотекстовой библиотеке «Псковиана».

27 сентября руководитель кабинета Курбатова Мария Иванова расскажет о писателе в рамках акции «Культурные выходные», реализуемой комитетом по культуре Псковской области в учреждениях культуры региона. Мероприятие состоится на базе Бежаницкой центральной районной библиотеки имени Философовой.

В ходе мероприятия состоятся просветительская игра «Курбатовский кроссворд», выставка репродукций портретов Курбатова кисти советских и российских художников «Критик в портретах», а также торжественная передача в фонд Бежаницкой центральной районной библиотеки имени Философовой «Бежаницкого районного центра культуры» и библиотеки Бежаницкой средней школы книг, посвященных Курбатову и Пушкину.

В общеобразовательных учебных заведениях муниципальных образований Псковской области пройдут «Уроки Курбатова»: просветительские уроки для учащихся 8-11 классов, посвященные жизни и творчеству Курбатова.

28 сентября в 16.00 пройдёт вечер памяти «В кругу друзей», организованный библиотекой имени Курбатова и Псковским региональным отделением Союза писателей России. Ведущий вечера – Игорь Смолькин, председатель Псковской писательской организации, друг библиотеки имени Курбатова, постоянный участник и организатор проходящих в ней творческих вечеров и поэтических акций, лауреат множества литературных премий, обладатель золотой пушкинской медали «За заслуги в развитии литературы».

29 сентября, в день рождения Валентина Курбатова, в 13.00 от областной библиотеки стартует общественная акция-прослушивание аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым». В это же время руководитель кабинета Курбатова проведет для желающих пешеходную экскурсию «Дорогами Курбатова».

Кроме того, 29 сентября на официальном сайте библиотеки имени Курбатова и портале «Кабинет Курбатова» будут опубликованы итоги третьего цикла общественного проекта «Цитаты из Курбатова». В этом году он объединил более трёх десятков добровольцев из 20 регионов России. В рамках проекта в форматах офлайн и онлайн волонтёры читают книги Курбатова, выявляют значимые яркие цитаты.

Проект стартовал в 2022 году. Выявленные цитаты широко применяются в деятельности библиотеки, направленной на популяризацию литературного наследия Валентина Курбатова. Например, в начале 2024 года заработал Telegram-бот SlovaKurbatovabot, с помощью которого любой желающий может познакомиться с высказываниями писателя.

До 30 сентября в Региональном центре Президентской библиотеки областной библиотеки имени Курбатова (Псков, улица Профсоюзная, дом №2, 1 этаж) будет организована выставка «Жизнь на миру»: к 85-летию со дня рождения Русского Златоуста. Мероприятие входит в традиционный цикл «Псковские писатели и поэты – юбиляры», который даёт возможность познакомиться с произведениями псковских литераторов из фондов научной библиотеки.

В дни празднования 85-летия Курбатова на базе Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (Псков, улица Набат, дом №5) состоится приуроченная к юбилею Курбатова экскурсия с тифлокомментариями в кабинет Курбатова областной библиотеки. Её проведет руководитель мемориального пространства Мария Иванова. Она расскажет о пути Русского Златоуста в литературу, о его связи с библиотекой для слепых и слабовидящих, о сохранении и популяризации его наследия и об истории создания и работе кабинета Курбатова.

Валентин Курбатов (29 сентября 1939 – 6 марта 2021) – литературный критик, литературовед, прозаик, поэт, лауреат Государственной премии РФ; член жюри литературной премии «Ясная Поляна», член Союза писателей РФ, член Общественной палаты РФ, член Президентского Совета по культуре. Курбатов – автор 24 книг о творчестве писателей и художников, более 60 предисловий к изданиям произведений российских литераторов, критиков, художников и фотографов, более 500 статей по проблемам литературоведения, искусствоведения, философии, религии. Труды Курбатова – путь для современного читателя к Пушкину, Астафьеву, Распутину, Гейченко; Пришвину и многим другим.

Валентин Курбатов – лауреат почти двух десятков престижных литературных премий. В 2012 и 2019 годах – победитель конкурса «Псковская книга», итоги которого подводятся на книжном форуме «Русский Запад». В течение многих лет Валентин Курбатов был другом Псковской областной универсальной научной библиотеки, принимал участие в мероприятиях и акциях по продвижению чтения; передал в дар библиотеке около 3000 книг. Эти книги, а также личные вещи писателя и дары его друзей и коллег (фотографии, картины и многое другое) можно увидеть в кабинете Курбатова – мемориальном библиотечном пространстве, которое открылось в сентябре 2021 года в рамках I чтений памяти Курбатова.