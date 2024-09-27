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Общество

Ярмарка на воде

30.09.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

В минувшую субботу на территории расчищенного «Белорусского рынка» прошла Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024». На территорию рынка она «переехала» со своей стандартной для последних лет локации - Октябрьского проспекта (и улицы Советской). Автомобилисты оказались довольны таким решением. Остались ли довольны фермеры и покупатели - другой вопрос.

 

Новая локация для проведения ярмарки была выбрана неспроста. Во-первых, потому что, по словам председателя областного комитета по сельскому хозяйству Николая Романова, водители возмущались перекрытием центральной улицы. Во-вторых, возможно, чтобы «обкатать» площадку, которая в будущем должна стать своего рода центром фермерской торговли, с освещением и общепитом. И, что самое главное, будет работать круглый год. Инвестор уже найден.

В целом, идея сама по себе понятна. Но, как часто бывает, на любые планы находятся свои обстоятельства. Утром в субботу обстоятельством стал сильный дождь. Кратковременные, но частые осадки не доставили много проблем, но сумели немного подпортить общую картину. Кто-то был вынужден спасать свой товар от затопления, используя палеты. Покупатели, в свою очередь, обходили лужи, как могли. Возможно ли было прогнозировать такую погоду? Наверное, да. Но невозможно было понять, как все будет на практике. Что расчищенная площадка останется не до конца готовой к такой погоде, что возникнут трудности. Да, не критичные, но они влияли на общую картину. Именно поэтому многие в соцсетях ухахатывались, видя лужи, по которым идут люди, и недоумевали, как так можно оголодать, чтобы пойти сюда покупать продукты. Вряд ли это было уважительно для фермеров, которые приехали из области и даже из соседнего государства. Но все, в первую очередь, думают именно о себе. Пора привыкнуть.

В разговоре между собой фермеры выражали недовольство итоговым местом проведения. Кто-то даже решил и вовсе не приезжать на ярмарку. Другие молча торговали там, где им разрешили. В их числе бабушки и дедушки, торгующие овощами со своего огорода, различными вареньями, грибами и ягодами. Примечательно, что фермеры не выражали свое недовольство открыто. Не было каких-то постов в крупных пабликах и большого количества лайков под ними. А, видимо, именно это сейчас и является движущей силой.

Ведь, если посудить, получается, что власти услышали жалобы автомобилистов и решили перенести ярмарку в другое место и не перекрывать нигде движение. Так просто? Если зайти в любую новость о предстоящем перекрытии, то без труда можно найти жалобы на «бегунов», «рабочих, перекрывающих полосу», в принципе, на кого угодно. Прислушаются ли власти? Перенесут ли, например, марафон в Корытовский лес или за «Фьорд плазу»? Выпустят ли закон, по которому обяжут все ремонтные работы на проезжей части проводить исключительно ночью, дабы избежать пробок? Честно говоря, всегда было ощущение, у властей есть иммунитет на жалобы. Ведь люди всегда будут всем недовольны, как ни сделай.

Другой момент, на который почему-то никто не обратил внимание, - это атмосфера праздника. Ведь областная ярмарка всегда была не просто рынком с формулой «купи - продай», раньше на ней выступали различные коллективы, пели песни, танцевали. Играла музыка. Да, это не какой-нибудь бразильский карнавал, но тем не менее. Но в этот раз и такой атмосферы не случилось. Получилось буднично. Приехал - купил - ушел.

Возможно, этот тестовый режим позволит сделать работу над ошибками, учесть все нюансы в будущем. Чтобы, к примеру, на новой площадке нашлось место небольшой сцене для народных коллективов, асфальтовое покрытие имело ливневую канализацию. И так далее.

В следующем году ярмарку обещают вернуть на привычное место. Наверняка это решение опять станет предметом споров. Но, пока не появилась специализированная площадка, это кажется хорошим решением. В будущем, когда мы увидим на месте бывшего «Белорусского рынка» современный крытый рынок со всеми удобствами, может быть, случится небольшое, но чудо - все останутся довольны. И водители, и фермеры, и покупатели.

Александр Елисеев

Теги: #псков #ярмарка
Источник: Псковская Лента Новостей
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