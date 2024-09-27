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Экономика

Псковский торг: рынок вместо рынка

27.09.2024 11:11|ПсковКомментариев: 0

Псковичам пообещали фермерский рынок с общепитом, который окупится инвестору только через 20 лет. Строить его собираются на расчищенном от прежних торговцев бывшем «Белорусском» рынке. Государство выделит землю под проект без торгов. Проект «Псковский торг», посвященный рынкам областной столицы, присмотрелся к масштабным планам и выяснил, почему на территории уже в эту субботу пройдет областная ярмарка.

 

Историческое место

О планах по строительству рынка стало известно в прошлую среду, 18 сентября, когда губернатор Михаил Ведерников поделился с подписчиками в соцсетях итогами заседания совета по инвестициям. Одним из вопросов стало заключение инвестиционного соглашения с ООО «Палкинские ряды».

«Инвестор планирует в центре города построить современную, оснащенную и постоянную, круглогодично действующую торговую площадку для сельскохозяйственных производителей и фермеров нашего региона. Проект интересный», - оценил предложение бизнеса глава региона.

Генеральный директор компании-инвестора Дмитрий Думназев раскрыл некоторые подробности проекта.

«Мы предлагаем, - сказал он, - построить рынок, действительно, нового современного формата с целью продвижения и продажи фермерских продуктов Псковской области и соседних регионов. Строительство объекта планируется на улице Карла Маркса. Исторически это место всегда было местом торговли, хорошо известно жителям города, а также рядом расположено большое количество туристических объектов».

Площадь будущего рынка - 2000 квадратов под крышей, 500 квадратов на улице.
Завершение строительства - 2026 год.
Вложения бизнеса - более 245 млн рублей.
Окупаемость - 20 лет.

Представитель инвестора также сообщил, что рынок будет не просто зданием с торговыми местами и точками общепита. Будет приведена в порядок прилегающая территория. На ней появятся детская площадка, летняя терраса для деловых и культурных мероприятий, парковка.

«Фермерский рынок станет не только востребованной точкой притяжения, но и визитной карточкой для предприятий Псковской области при продвижении ими собственной продукции», - выразил уверенность Дмитрий Думназев.

По итогам совета правительство области заключит с «Палкинскими рядами» инвестиционное соглашение. В первую очередь, это означает, что бизнес получит земельный участок в аренду без торгов. То есть знаковый участок в самом центре не уйдет с аукциона в неизвестные руки только потому, что кто-то предложил цену выше. Здесь получается, что проект известный и получивший одобрение на реализацию.

Другой вопрос в том, чтобы все сложилось, как задумано. В начале года проект «Псковский торг» обращал внимание на провальные рыночные затеи. Одна из них так и осталась на бумаге. В 2020 году статус масштабного инвестиционного проекта региональные власти присвоили идее о строительстве рынка на 320 торговых мест с рестораном, катком, сценой и детской площадкой. Однако от поочередно предложенных участков на улице Юности, на Рижском проспекте, на Ленинградском шоссе, на улицах Карбышева и Пожиговской инвестор отказался - все было дорого или не там. Надо думать, что дело уже не в участке, просто планы по ходу дела поменялись.

Унылое зрелище

На этот раз расположение нового рынка уже определено, что внушает сдержанный оптимизм. Хотя минувшим летом прошел слух, что на освободившемся пятачке между улицами Карла Маркса и Ленина построят новое здание для филармонии. Однако правительство Псковской области на запрос ПЛН подтвердило, что ищет пути построить новое здание филармонии, надеется получить деньги в федеральном бюджете, но точное место возведения современного концерт-холла там называть не стали.

«Приспособленное здание бывшего лекционного зала Дома политпросвещения не соответствует современным требованиям, ограничивает возможности проведения масштабных мероприятий, - рассказали изданию. - Расположение здания в стесненной застройке с жесткими регламентами исключает возможность его полноценной реконструкции. Строительство нового здания филармонии послужит решением проблемы. Предварительно стоимость реализации проекта оценивается в 3 млрд рублей. Стоимость будет уточнена по результатам разработки проектно-сметной документации. Источник финансирования на реализацию проекта в настоящее время не определен».

Вероятно, он так и остался неопределенным, поэтому участку в центре города нашли более подходящее - и более привычное - предназначение. А вопрос с новой филармонией пока подвис в воздухе.

В прошлом году проект «Псковский торг» зафиксировал состояние «Белорусского» рынка на его излете.

Ровно год назад рынок являл собой унылое зрелище. Торговлю продолжали самые стойкие. В глаза бросались зияющие провалы на месте павильонов. Дело в том, что в какой-то момент администрация обязала каждого предпринимателя выкупить в личное владение прилавок из сайдинга. И, сворачивая торговлю, продавцы, словно улитки, покидали локацию, унося свои домики. Вот и получилось, что на своем закате рынок стал напоминать шахматную доску в финале партии, когда осталось слишком мало фигур, и исход представляется очевидным. Тогда мы констатировали, что центру города совсем нелишним оказался бы современный рынок, куда не стыдно было бы привести туристов, да и местным посещение было бы в радость. Кажется, запрос услышан.

Конец прежнего рынка наступил нынешним летом, когда было объявлено, что рынок возвращается в городскую собственность, а торговцев попросили очистить территорию.

Строительство нового рынка на месте старого начнется в следующем году. А пока место пусто не будет. Уже в эту субботу, 28 сентября, на освобожденную от прежних торговцев территорию съедутся аграрии со всех районов. Место выбрано для проведения областной ярмарки, долгие годы занимавшей Октябрьскую площадь и части Октябрьского проспекта с улицей Советской.

«Много жалоб поступало на то, что перекрываем центральную улицу, только из-за этого, - объяснил причину переезда ярмарки Николай Романов, председатель областного комитета по сельскому хозяйству. - Каждый год водители возмущаются. Сейчас решили так сделать, потому что появилась площадка нормальная».

Николай Романов сообщил, что в настоящее время территория свободна от павильонов ранее торговавших на рынке предпринимателей. Специалисты, выделенные администрацией города, занимаются вопросами уборки и подведения электричества. На ярмарке «Осень-2024» палатки райпо из муниципалитетов расположатся вдоль забора со стороны улицы Пушкина, далее рядами выстроятся аграрии. Продавцов картофеля разместят на противоположной стороне улицы Карла Маркса для удобства отгрузки клубней покупателям. Ожидается приезд торговцев из Беларуси со своим товаром.

Как уточнил Николай Романов, в следующем году ярмарка вернется на традиционное место проведения, то есть вновь займет Октябрьскую площадь, часть Октябрьского проспекта и участок улицы Советской: «Думаю, это первый и последний раз». Если ярмарка вернется на привычное место, значит, на бывшем «Белорусском» началось строительство громко заявившего о себе проекта. А то как знать: много город повидал прожектов на бумаге, так и не нашедших своего воплощения в реальности.

Юлия Магера

Теги: #торговля #экономика #рынок
Источник: Псковская Лента Новостей
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