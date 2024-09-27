Общество

Зону отдыха благоустроил ТОС в новоржевской деревне Седоговец

Участники территориального общественного самоуправления в деревне Седоговец Новоржевского округа реализовали проект «Общий круг» по благоустройству общественной территории. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковской области

На территории установили скамейки, столы, качели, беседку, информационный стенд, а также провели озеленение.

Ранее сообщалось, что по итогам муниципального конкурса ТОСов в Дновском районе победил проект под названием «Чтоб стало краше на улице нашей» с предложением об установке четырех вазонов на территории Дновского культурного центра.