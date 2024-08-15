Культура

Четыре уличных вазона установит ТОС на территории Дновского культурного центра

По итогам муниципального конкурса ТОСов победил проект под названием «Чтоб стало краше на улице нашей» с предложением об установке четырех вазонов на территории Дновского культурного центра. Об этом сообщил глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин в своем Tеlegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / Telegram

Итоги муниципального конкурса территориальных общественных самоуправлений Дновского района подведены 23 сентября. На конкурс поступила всего одна заявка - от ТОС «Патриоты» с проектом «Чтоб стало краше на улице нашей». Предложенный проект предполагает приобретение и установку четырех бетонных уличных вазонов, которые будут установлены на территории возле Районного культурного центра.

«Хочется надеяться, что благодаря проекту территория возле учреждения культуры станет привлекательнее!» - добавил Михаил Шауркин.