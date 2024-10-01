Общество

Игорь Иванов поблагодарил ветеранов профсоюзного движения за мудрость и поддержку

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека, сообщается в группе облсовпрофа в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа облсовпрофа в соцсети «ВКонтакте»

«Сегодня мы чествуем людей серебряного возраста. Этот праздник – ещё одна возможность выразить вам свою признательность и уважение. Вы – гордость нашего общества, пример для подражания следующим поколениям. Ваши трудовые подвиги и преданность своему делу внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны и региона», - сказал Игорь Иванов.

Он также отметил, что благодаря старшему поколению сохраняются традиции, а на их достижения опираются молодые специалисты для достижения новых побед.

«Вы — настоящие хранители профсоюзных традиций. Ваши достижения в профсоюзном движении стали основой для многих побед и изменений, которые мы сегодня имеем. Вы заложили фундамент, на котором строится будущее профдвижения, и ваша работа служит примером для подрастающего поколения Спасибо вам за вашу мудрость, опыт и поддержку. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен радостью и теплом», - подытожил Игорь Иванов.