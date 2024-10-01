Общество

Яркие северные сияния могут произойти в Псковской области в ближайшие дни

Северные сияния могут произойти в Псковской области в ближайшие дни. Это обусловлено недавними вспышками на Солнце. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор Псковского планетария Владимир Колпаков.

Фото: «АстроПсков» / «ВКонтакте»

«Сейчас продолжается 11-летний цикл активности Солнца. Пока не понятно, пик его активности проходит сейчас или пройдет в следующем году. Недавно были очередные вспышки на Солнце, что позволяет предполагать, что сегодня-завтра до нас дойдет этот выброс, и тогда мы сможет наблюдать северные сияния, но пока с полной уверенностью сказать об этом нельзя. По прогнозам есть, но как будет по факту, узнаем попозже», - сказал директор планетария.

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Если в ближайшие 2-3 дня будет чистое небо, то есть смысл посмотреть в северную сторону горизонта, посоветовал Владимир Колпаков.

«Если повезет, должно быть очень ярко, потому что вспышка была очень мощная. Пока непонятно именно по количеству выброса вещества», - отметил директор.

Однако важно, чтобы выброс долетел до Земли в ночное время, так как если это произойдет днем, этого будет не видно, заключил Владимир Колпаков.