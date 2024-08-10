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Общество

Почему северное сияние перестало быть северным?

14.08.2024 13:35|ПсковКомментариев: 0

Еще пару лет назад полярное сияние могли наблюдать только жители северных регионов. Оно по праву считалось символом Арктики и Заполярья, однако сейчас все изменилось, и сияние стали наблюдать в ряде регионов, в том числе и в Центральной России, в которой, казалось бы, нет и намека на субъекты, близкие к северу страны.

Псковская область не стала исключением: полярное сияние становится «частым гостем» нашего региона, но по-прежнему вызывает удивление у псковичей. Как полярное сияние переместилось от северных регионов СЗФО к более западным, в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте». Съемка велась в деревне Филатова Гора Псковского района в ночь на 12 августа

Ученые и средства массовой информации все чаще сообщают о геомагнитных вспышках и мощной активности на Солнце. Данные явления не обходят стороной и факт образования северных сияний. 

Появление полярного сияния в Псковской области связано с определенным периодом жизни Солнца, пояснил директор Псковского планетария Владимир Колпаков. «Выделяют несколько циклов его активности, чаще говорят об 11-летнем цикле, потому что он самый ярко выраженный. 11 лет оно спокойное, но под конец этого периода начинают появляться отдельные пятнышки. Потом пятен становится всё больше и больше, и, соответственно, становится больше вспышек», - рассказал директор планетария.  

Фото: Владимир Колпаков / «ВКонтакте». Съемка велась 13 августа

Сейчас мы подходим к пику активности светила, однако сколько еще продлятся вспышки - неизвестно. «Полярные сияния мы можем прогнозировать примерно за 2−3 дня. Мы увидели, что на Солнце произошла вспышка, и примерно смотрим, куда она летит, и если она летит примерно в сторону Земли, мы говорим, что, возможно, будут сияния. Но где и насколько яркие они будут, никто не знает», - отметил Владимир Колпаков.

Само по себе полярное сияние возникает в результате столкновения атомов с атмосферой Земли. Электроны смешиваются с газами, образующимися в атмосфере, а свечение обусловлено попаданием мелких частиц, исходящих от Солнца, в ее верхние слои. Сами по себе частицы заряжены, их заряд передается атомам и молекулам газа, находящимся в атмосфере. Однако атомы и молекулы не способны удерживать полученную энергию, они отдают ее во вне, и поэтому возникает свечение. По сути, северное сияние можно назвать свечением атмосферы. 

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте». Съемка велась в ночь с 12 на 13 августа

«Интенсивность сияния зависит от амплитуды геомагнитного возмущения, то есть от того, насколько сильно возмущается магнитное поле Земли», - отметила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

 

Северное сияние возникает обычно в приполярных областях в периоды геомагнитной активности, то есть когда магнитное поле Земли, которое обычно имеет форму диполя (форма, напоминающая раскрытую фасолинку), возмущается солнечной активностью. В частности, изменяющимся солнечным ветром или идущими от Солнца выбросами масс.

«Когда магнитное поле возмущается, энергичные магнитосферные частицы начинают проникать более глубоко, на меньшие высоты, доходя до атмосферы, и там сталкиваются с атомами атмосферного газа. При этом столкновении происходит возбуждение атомов, в результате чего возникает свечение — испускание атомами квантов света той или иной длины волны», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что для появления северного сияния в наших широтах сложились благоприятные условия.

Фото: Игорь Петровский / «ВКонтакте». Съемка велась ночью 13 августа 

Обычно яркие сияния фиксируются в среднем 1-2 раз в год, но в годы повышенной солнечной активности их количество может возрастать почти до десятка в год, рассказал псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов.

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте». Съемка велась 12 августа

Однако стоит учитывать погодные условия, поскольку если погода будет облачной, увидеть сияние не получится. 

Напомним, Владимир Колпаков в апреле рассказывал Псковской Ленте Новостей, что с сентября небо над Псковской областью часто затягивает облаками. Сейчас, с точки зрения обывателя, можно сделать вывод, что ситуация не сильно поменялась: облаков в псковском небе по-прежнему много.

Отвечая на вопрос о типичности такого явления как полярное сияние для нашей области, можно сказать, что в первую очередь его появление зависит от активности Солнца. Сейчас оно проживает такой период, когда количество вспышек располагает к появлению сияния не только в полярных регионах. Поэтому назвать это явление нетипичным для нашим широт нельзя. 

Александра Мошина 

Теги: #Псковская область #Северное сияние #астрономия
Источник: Псковская Лента Новостей
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