Общество

Фотофакт: Лошадницы Пскова настойчиво игнорируют запрет на катание

В Финском парке Пскова в очередной раз были замечены лошадницы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, городские власти решили возобновить борьбу с лошадьми в парках и скверах Пскова. Публичные слушания по вопросу нахождения непарнокопытных на общественных территориях прошли 21 мая. По результатам слушаний катание на лошадях и пони, а также на санях и гужевых повозках на всей территории Пскова предложили ограничить специально отведёнными местами. Нахождение лошадей, пони или других вьючных, верховых животных в общественных местах Пскова также предложили запретить.