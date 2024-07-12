Общество

Нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове

Изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы. Заседание проходит в среду, 17 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предлагаемые изменения призваны упорядочить нахождение и использование лошадей (пони) или иных вьючных и верховых животных на территории муниципалитета. В частности, запретили нахождение таких животных в парках, скверах, на пешеходных зонах, площадях, на территориях памятников архитектуры и искусства, мемориальных комплексов.

В настоящее время организовывать катания на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром.

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Напомним, городские власти решили возобновить борьбу с лошадьми в парках и скверах Пскова. Публичные слушания по вопросу нахождения непарнокопытных на общественных территориях прошли 21 мая. По результатам слушаний катание на лошадях и пони, а также на санях и гужевых повозках на всей территории Пскова предложили ограничить специально отведёнными местами. Нахождение лошадей, пони или других вьючных, верховых животных в общественных местах Пскова также предложили запретить.