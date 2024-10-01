Общество

Пациентов с паническим расстройством проверят на ВИЧ и сифилис

Научно-практический совет Минздрава одобрил новые клинические рекомендации для лечения панического расстройства у взрослых, разработанные Российским обществом психиатров. Нововведения расширили список лабораторных анализов при подозрении на расстройство, уточнили алгоритм психологической диагностики и добавили аэробную нагрузку к методам улучшения состояния пациента. Соответствующий документ опубликован в рубрикаторе клинических рекомендаций и вступит в силу 1 января 2025 года.

Оценки по шкале

Согласно определению из обновленных рекомендаций, паническое расстройство, или эпизодическая пароксизмальная тревога, — это одно из наиболее распространенных психических расстройств, характеризующихся повторяющимися паническими атаками, часто возникающими неожиданно. Также возможно развитие антиципационной тревоги — страха ожидания приступа.

При сборе анамнеза у пациентов с эпизодической тревогой рекомендуется выявлять наличие панических и тревожных расстройств у ближайших родственников, а также отмечать проявления гиперопеки со стороны родителей. В действующих рекомендациях отмечено лишь общее внимание к этим аспектам.

В новом документе также указано, что у пациентов теперь рекомендуется проводить анализ суицидального риска, тогда как прежде это было обязательным, пишет «Парламентская газета».

Для оценки тяжести панического расстройства теперь предлагается использовать специфическую шкалу Panic Disorder Severity Scale. Это удобный инструмент для отслеживания состояния. Шкалу можно использовать для мониторинга симптомов на протяжении длительного времени. Она состоит из семи пунктов, каждый из которых оценивается по пятибалльной шкале. Они описывают частоту паники, дистресс во время паники, панически-фокусированную тревожность ожидания, фобическое избегание ситуаций и физических ощущений, нарушение трудовой и социальной деятельности.

Кроме того, в новых рекомендациях описан алгоритм психологической диагностики, включающий два этапа: установление доверительного контакта и экспериментально-психологическое исследование для оценки психического состояния. Учитывая, что 80 процентов пациентов с тревожными расстройствами страдают от нарушений сна, им рекомендовано пройти комплексную медико-психологическую программу, состоящую из 10 сессий когнитивно-поведенческой терапии и 10 сеансов психофизиологических методов.

Также всем пациентам с паническим расстройством рекомендуется заниматься аэробной физической активностью для улучшения эмоционального состояния и функциональности мозга.

Самое заразительное чувство

Авторы обновленных рекомендаций уточнили и расширили перечень необходимых лабораторных исследований. Так, пациенты с паническими расстройствами должны сдавать развернутый анализ крови с оценкой уровня гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов и другими параметрами, тогда как пока требуется только общий анализ крови.

Теперь всем пациентам также рекомендовано определение антигена вируса гепатита B и C, антител к возбудителю сифилиса — бледной трепонеме, антител классов M, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2 при первичном обследовании, при поступлении в стационар и далее каждые 12 месяцев для исключения ассоциации с ВИЧ-инфекцией, гепатитом, сифилисом.

«Лабораторные исследования применяются для исключения другой симптоматически сходной патологии», — пояснили авторы документа.

Экс-глава Роспотребнадзора врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил «Парламентской газете», что нововведения, связанные с лабораторными исследованиями, нужны не только для связи инфекции с паническими атаками, но и для раннего выявления заболевания: «У нас подобная практика была в советское время. Любой приход пациента в поликлинику сопровождался обследованием на туберкулез, чтобы выявить на ранней стадии болезнь. Так и здесь, это правильная технология, надо не забывать, что больной инфекцией человек потенциально опасен для других».

По словам Онищенко, анализ крови в данном случае даст хорошую прибавку к проценту раннего выявления различных болячек, что увеличит количество трудоспособного населения и продолжительность жизни.