Общество

Администрация Пскова прорабатывает вопрос о поиске дендролога

Администрация города Пскова прорабатывает вопрос о поиске специалиста на должность дендролога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Дендрологу будет необходимо проводить дендрологические исследования зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования «Город Псков», планировать посадочные мероприятия, контролировать работы по уходу за деревьями и кустарниками.

Ранее Псковская Лента Новостей провела опрос и выяснила, что большинство респондентов (68,67%) считают, что все районы Пскова нуждаются в озеленении.