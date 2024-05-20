Общество

Большинство респондентов ПЛН ждут появления в Пскове дендролога

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (68,67%) считают, что все районы Пскова нуждаются в озеленении. Для планомерной организации этой работы горожане предлагают нанять дендролога. Это следует из опроса, в котором приняли участие 233 человека.

9,87% проголосовавших отметили, что парков сильно не хватает в районе новостроек на Дальнем Завеличье. По мнению 6,87% голосующих, нужно приводить в порядок и расширять зеленую зону на Запсковье.

3,86% респондентов считают, что в центре города много старых деревьев, и нужно озаботиться их обновлением. Такое же количество голосов набрало мнение о том, что Псков - уже достаточно озеленен: «Деревьев хватает, нужно лишь привести в порядок старые».

Об удовлетворенности ситуацией с озеленением сообщили 3,43% принявших участие в голосовании, они предложили заняться другими проблемами. И лишь 2,15% проголосовавших думают, что в рамках озеленения стоит обратить внимание на пригород и небольшие микрорайоны.

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