Общество

Детская зона в сквере у Рижской гостиницы в Пскове увеличится в четыре раза

В ходе собрания Градостроительного совета Пскова принято решение о расширении детской зоны в сквере у Рижской гостиницы. Зону предполагается разделить на три возрастные группы. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

Сквер у гостиницы «Рижская» должен быть благоустроен в следующем году по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Территория сохранит сеть дорожек и здоровые деревья. Детская зона увеличится в четыре раза и будет разделена на три возрастные группы. Также будет создана скейт-площадка. Предусмотрены мемориальная и тихая зоны, площадка для фудтраков, санузел и комната матери и ребёнка. Парк украсят многолетние травы, цветники и хвойные деревья.

«В целом проект получил одобрение. В нём максимально учтены пожелания жителей и требования доступной среды. Однако разработчикам поручено поработать над деталями наполнения и зонирования», - сообщил Борис Елкин.

Напомним, предложения по благоустройству парка вносили псковичи.

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Ранее сообщалось, что ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове планируют начать в 2025 году.