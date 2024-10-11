Детская зона в сквере у Рижской гостиницы в Пскове увеличится в четыре раза

В ходе собрания Градостроительного совета Пскова принято решение о расширении детской зоны в сквере у Рижской гостиницы. Зону предполагается разделить на три возрастные группы. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал
Сквер у гостиницы «Рижская» должен быть благоустроен в следующем году по нацпроекту «Жильё и городская среда».
Территория сохранит сеть дорожек и здоровые деревья. Детская зона увеличится в четыре раза и будет разделена на три возрастные группы. Также будет создана скейт-площадка. Предусмотрены мемориальная и тихая зоны, площадка для фудтраков, санузел и комната матери и ребёнка. Парк украсят многолетние травы, цветники и хвойные деревья.
«В целом проект получил одобрение. В нём максимально учтены пожелания жителей и требования доступной среды. Однако разработчикам поручено поработать над деталями наполнения и зонирования», - сообщил Борис Елкин.
Напомним, предложения по благоустройству парка вносили псковичи.
Ранее сообщалось, что ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове планируют начать в 2025 году.