Общество

На студенческой Вахте Памяти нашли солдатский медальон

На студенческой Вахте Памяти: Северо-Западный фронт нашли и прочли солдатский медальон, сообщается в Telegram-канале «Поисковое движение России».

Фото: Telegram-канал «Поисковое движение России»

Студенты-поисковики ведут полевые поисковые работы в Псковской области на месте организованного лагеря для военнопленных Luftlager I Dno, который существовал с 1941 по 1944 год на территории свыше 1500 квадратных метров. 12 октября на одной из ям, со сбросом личных вещей военнопленных и мусора, были обнаружены 4 медальона. Три оказались пустыми, один с хорошо читаемым вкладышем.

Медальон принадлежал Василию Куприянову, 1901 года рождения. Согласно данным «Память Народа» уроженец Пензенской области. Был призван Барабинским районным военным комиссариатом Новосибирской области. Пропал без вести в ноябре 1942 года. Последнее письмо от него датировано 15 августа 1942 года. Был женат на Марии Куприяновой, имел дочь: Любовь Куприянова.

Поисковики приступили к розыску его родственников