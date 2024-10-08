Общество

«Студенческая вахта памяти» стартовала на месте бывшего концлагеря в Дновском округе

XI межрегиональная поисковая экспедиция «Студенческая вахта памяти» с участием представителей ЛДНР открылась в Порховском районе 8 октября. Работы будут проходить вблизи деревни Колотушино Дновского муниципального округа. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель Псковского регионального отделения поискового движения «Россия», руководитель областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След "Пантеры"» Анна Шуняева.

Фотографии пресс-службы правительства Псковской области

Поисковые работы будут вести на месте бывшего концлагеря, где содержались военнопленные, мирные граждане и партизаны. Выбор места для открытия экспедиции - мемориал «Дулаг-100» в Порховском районе - связан с тесной территориальной связью с местом поисковых работ.

«"Дулаг-100" в этой местности был самым большим концентрационным лагерем. А вот именно в Калатушино концлагерь являлся его филиалом. Поэтому и открытие было на самом мемориале, а мы будем работать на его филиале», - поделилась Анна Шуняева.

По словам Анны Шуняевой, в экспедиции участвуют более 60 поисковиков, это представители студенческих поисковых отрядов из различных регионов России.

«На текущий момент у нас представлено более 20 регионов», – заметила Анна Шуняева.

Сроки экспедиции намечены с 8 по 21 октября, но основные работы будут проводится с 8 по 19 октября.

Экспедиция проходит в рамках проекта «Без срока давности».