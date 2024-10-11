Общество

Памятник самой известной няне России открыли близ музея-заповедника «Михайловское»

На территории литературного отеля «Арина Р.» в Пушкиногорском районе Псковской области торжественно открыли памятник самой известной нянюшке России — няне Пушкина Арине (Ирине) Родионовне Яковлевой (Матвеевой). Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», на въезде в который и находится гостиничный комплекс.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева

Скульптурная композиция, изображающая мамушку, как назвал Арину Родионовну в одном из своих стихотворений поэт, создана Дмитрием Кривоносовым, выпускником Санкт-Петербургской Академии художеств, уроженцем Саратова, а сейчас жителем северной столицы. В «Михайловском» напомнили, что его работа победила в конкурсе, который ещё в канун 2017 года совместно объявили Пушкинский Заповедник и ООО «Литературные отели». Главным требованием, прописанном в техническом задании было: скульптурное изображение Арины Яковлевой должно соответствовать дошедшим до наших дней её портретам. Кроме того, от конкурсантов требовалось создать двухфигурную композицию с пространством между персонажами для того, чтобы гости Святогорья могли при желании сфотографироваться с нянюшкой и её учёным котом. Необходимо было соблюсти и соразмерность памятника с человеческим ростом, его «вписанность» в пушкиногорский пейзаж. На конкурс поступило более двадцати проектов, выполненных профессиональными скульпторами, архитекторами, художниками из обеих столиц, а также из Ногинска, Стерлитамака, Оренбурга.

Через полгода, в дни LI Пушкинского праздника поэзии в «Михайловском» была организована выставка макетов, а уже в августе 2017-го жюри семью голосами из восьми определило победителя. Изначально предполагалось, что памятник будет создан и установлен на деньги инвесторов, частных и юридических лиц, без каких-либо государственных вложений.

Церемонию открытия памятника открыл директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. Он подчеркнул, что не будь Арины Родионовны, не было бы такого Пушкина, каким мы его знаем – подлинно русского поэта, со стихов и прозы которого принято «вести отсутствие» современному русскому языку и русской литературе.

Новый памятник Арине Родионовне, рассказали в музее, выполнен из современного жесткого полимера — углепластика с введением бронзовой краски в состав материала для отливки. Его величина – «размер с четвертью», то есть нянюшка немногим крупнее среднестатистической пожилой женщины, что не даст ей «потеряться» в открытом пространстве. В музее добавили, что скульптура создана и установлена на площадке перед отелем «Арина Р.» Рядом с памятником в ходе церемонии открытия были высажены три молодых дуба, выращенных из желудей старого Ганнибалова дуба в Суйде: именно здесь, под Петербургом в апреле 1758 года и родилась Арина Родионовна.