Культура

Памятник няне Пушкина поставят на пути в Михайловское этой осенью

На 13 октября запланировано официальное открытие памятника няне Пушкина Арине Родионовне в деревне Бугрово на пути из Пушкинских Гор в Михайловское, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выполненный из глины макет памятника перед началом его изготовления.

Памятник изготавливают в Санкт-Петербурге. Через четыре недели он должен прибыть в Псковскую область. Над созданием композиции работает 41-летний скульптор из Петербурга Дмитрий Кривоносов, выпускник «Репинки» и член Союза художников. Он победил в конкурсе макетов памятника, организованном Пушкинским музеем-заповедником «Михайловское» и литературным отелем «Арина Р.». Широкой публике миниатюрные макеты были продемонстрированы по время проведения Всероссийского пушкинского праздника поэзии в июне 2017 года. Победу работе Дмитрия Кривоносова присудила комиссия в составе 11 человек, включая представителей муниципальной и региональной власти, творческой интеллигенции. В том числе в выборе победителя принял участие писатель Валентин Курбатов.

Памятник будет выполнен из современного жесткого полимера углепластика и выкрашен бронзовой краской. Величина — «размер с четвертью», то есть чуть масштабнее, чем в человеческий рост. Сделано это, чтобы фигура не потерялась на открытом пространстве, так как памятник установят на площадке перед отелем «Арина Р.». Гостиничный комплекс целиком взял на себя финансовые обязательства по изготовлению памятника. Тот получит официальный статус, так как создается в соответствии с распоряжением муниципалитета об увековечивании памяти Арины Родионовны.

Идея установки памятника принадлежит Анатолию Секерину, куратору проекта отелей-спутников музеев-заповедников.

«Отель, который я курирую, - сообщил Псковской Ленте Новостей Анатолий Секерин, - называется в честь нянюшки — «Арина Р.». Есть несколько памятников, посвященных ей. Один, известный всем псковичам, установлен в Летнем саду, на нем няня с Александром Сергеевичем. Ушедший из жизни писатель-юморист Михаил Задорнов также создавал ей памятники. Один находится в калужском «Этномире», другой в Болдино, третий в Ленобласти. Они обыгрывают аллегорическое восприятие няни: молодая женщина с мальчиком около нее. Мы считаем это не про няню [Арина Родионовна была старше своего прославленного воспитанника на 41 год — ред.]. Мы хотели воссоздать исторический образ няни, каким мы его знаем по описаниям. Не просто как няню, а как сказительницу, внесшую свой несомненный вклад в русскую литературу».

Также Анатолий Секерин рассказал, что сюжет композиции был прописан в техническом задании: няня должна сидеть на лавочке, рядом с ней кот, а сама она не то прядет, не то сказку рассказывает. Памятник будет контактным, на скамейке рядом с фигурой Арины Родионовны оставлено место для современных почитателей творчества Пушкина.