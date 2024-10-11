Общество

Автор памятника Арине Родионовне рассказал, как «лепил няню из глины Пушкина»

На церемонию открытия памятника няне Пушкина Арине Родионовне приехал автор скульптурной композиции Дмитрий Кривоносов, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

Представляя собравшимся свою работу, скульптор рассказал о процессе работы над памятником. Среди прочего он упомянул любопытный факт.

«Всем известно, что скульптура вначале лепится из глины. Это удобный материал не только потому, что он мягкий и податливый, но ещё и потому, что многоразовый: глину можно размочить, снять, перенести на другой объект. То есть, материал переходит из скульптуры к скульптуре, от автора к автору. И символично, что я лепил модель этого памятника из глины, которая была только что использована для работы над памятником Пушкину в селе Старица (небольшой городок в Тверской губернии, где часто бывал Пушкин по пути в «тверским» Вульфам. – Прим. ред.), другого автора. То есть, я буквально разбирал модель памятника Пушкину и лепил памятник няне. И к тому же, всё это происходило в мастерской Опекушина в Санкт-Петербурге – того самого Опекушина, который создал московский памятник Пушкину. Такой вот круговорот вышел интересный».

Напомним, что работа Дмитрия Кривоносова победила в конкурсе, который ещё в канун 2017 года совместно объявили Пушкинский Заповедник и ООО «Литературные отели». Памятник мамушке, как назвал Арину Родионовну в одном из своих стихотворений поэт, установлен на территории литературного отеля «Арина Р.», расположенного на въезде в музей-заповедник, к дому поэта через Михайловские рощи.