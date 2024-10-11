Автор памятника Арине Родионовне рассказал, как «лепил няню из глины Пушкина»  

На церемонию открытия памятника няне Пушкина Арине Родионовне приехал автор скульптурной композиции Дмитрий Кривоносов, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».
Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».
Представляя собравшимся свою работу, скульптор рассказал о процессе работы над памятником. Среди прочего он упомянул любопытный факт.
«Всем известно, что скульптура вначале лепится из глины. Это удобный материал не только потому, что он мягкий и податливый, но ещё и потому, что многоразовый: глину можно размочить, снять, перенести на другой объект. То есть, материал переходит из скульптуры к скульптуре, от автора к автору. И символично, что я лепил модель этого памятника из глины, которая была только что использована для работы над памятником Пушкину в селе Старица (небольшой городок в Тверской губернии, где часто бывал Пушкин по пути в «тверским» Вульфам. – Прим. ред.), другого автора. То есть, я буквально разбирал модель памятника Пушкину и лепил памятник няне. И к тому же, всё это происходило в мастерской Опекушина в Санкт-Петербурге – того самого Опекушина, который создал московский памятник Пушкину. Такой вот круговорот вышел интересный».
Напомним, что работа Дмитрия Кривоносова победила в конкурсе, который ещё в канун 2017 года совместно объявили Пушкинский Заповедник и ООО «Литературные отели». Памятник мамушке, как назвал Арину Родионовну в одном из своих стихотворений поэт, установлен на территории литературного отеля «Арина Р.», расположенного на въезде в музей-заповедник, к дому поэта через Михайловские рощи.